https://static.news.ru/photo/d917342a-6541-11ea-9bfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Самарин/mos.ru

Строительство инфекционного центра на 500 мест началось в поселении Вороновское около деревни Голохвастово для профилактики распространения в столице коронавируса.

Мы начали разрабатывать строительную площадку будущего инфекционного центра в Новой Москве и строить подъездные дороги к ней. Завершаем необходимые геологические изыскания и проработку документации, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Его комментарий приводится на сайте московского градоначальника Сергея Собянина.

По его словам, площадь территории, на которой возводят медицинское учреждение, составляет 43 гектара. Там разместятся приёмный и лечебный блоки, будут работать реанимация и лаборатория, а также детское, операционное и — в случае необходимости — родильное отделения.

Инфекционный центр планируют оснастить новейшим оборудованием и закупить для него современные материалы.

Работу над концепцией проекта московские специалисты начали в конце января, когда стало известно о широком распространении коронавируса в Китае и других странах. Это позволило оперативно решить вопросы с проектированием и ускорить разработку документации. ​

Крупных жилых комплексов в районе, где возведут центр, нет. Ближайшие частные жилые дома находятся в 250 метрах — то есть в два с половиной раза дальше, чем этого требуют правила санитарной зоны.

Как писал NEWS.ru, вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч.

В России 13 марта число пациентов с коронавирусом резко увеличилось с 34 до 45 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.