В «Новой газете» ответили Кадырову, назвав его обвинение делом Кремля
Ксения Голуб
Ксения Голуб
18:04, 24 января 2022
Рамзан КадыровФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Редакция «Новой газеты» отреагировала на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, выпустив официальное заявление после того, как он назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку издания Елену Милашину, а также потребовал от силовиков их задержать.
В редакционном заявлении сказано, что этот конфликт не является только проблемой издания с Кадыровым.
Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД, — подчеркнули в издании.
Также стало известно, что редакция «Новой газеты» подготовит обращение в СК РФ после высказываний главы Чечни.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, назвав причиной такой жёсткости суждения «богатый печальный опыт борьбы региона с терроризмом».
Пресс-секретарь также отметил, что в случае если от главы Чечни идут прямые угрозы в адрес Игоря Каляпина и Елены Милашиной, то с этим необходимо разобраться. По его словам, вышеуказанные лица могут отстаивать свою репутацию в суде.