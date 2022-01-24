В «Новой газете» ответили Кадырову, назвав его обвинение делом Кремля

Редакция «Новой газеты» отреагировала на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, выпустив официальное заявление после того, как он назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку издания Елену Милашину, а также потребовал от силовиков их задержать.

В редакционном заявлении сказано, что этот конфликт не является только проблемой издания с Кадыровым.

Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД, — подчеркнули в издании.

Также стало известно, что редакция «Новой газеты» подготовит обращение в СК РФ после высказываний главы Чечни.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, назвав причиной такой жёсткости суждения «богатый печальный опыт борьбы региона с терроризмом».

Пресс-секретарь также отметил, что в случае если от главы Чечни идут прямые угрозы в адрес Игоря Каляпина и Елены Милашиной, то с этим необходимо разобраться. По его словам, вышеуказанные лица могут отстаивать свою репутацию в суде.