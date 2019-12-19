https://static.news.ru/photo/b94947da-2281-11ea-b88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинскую помощь в новогоднюю ночь при необходимости получат все, кому она может понадобиться. Об этом сообщил главврач 67-й московской городской клинической больницы Андрей Шкода.

По его словам, дежурных бригад всегда хватает, с этим нет никаких проблем.

Врачей в избытке, достаточно, — цитирует Шкоду РИА Новости.

Он уточнил, что медики в новогоднюю ночь дежурят по очереди: те, кто работал в прошлом году, в нынешнем будут отдыхать. Исключение — только для тех, кто сам вызывается поработать. Таких энтузиастов немного, но они есть.

Ранее News.ru писал, что в канун 2020 года подработать Дедом Морозом и Снегурочкой будет выгоднее, чем год назад. Только в Москве средняя цена услуги их вызова повысилась на 6,3% и составляет около 2300 рублей.