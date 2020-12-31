В новогоднюю ночь в московском транспорте аншлага не было

https://static.news.ru/photo/cde75dde-4c2a-11eb-98d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минувшей новогодней ночью в Москве общественным транспортом воспользовались 315 тысяч пассажиров. Всё это время проехать в нём можно было бесплатно, что, впрочем, не оказало существенного влияния на пассажиропоток.

При этом поездами столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) воспользовались 284 тысячи пассажиров.

Тем не менее это в 2,4 раза меньше того количества человек, которые решились на поездку годом ранее — в ночь на 1 января 2020-го, сообщили в московском департаменте транспорта.

Там отметили, что жители и гости города стали заметно реже ездить на общественном транспорте из-за ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что воспользоваться московским метро можно было без оплаты проезда с 20 часов 31 декабря до 6 часов 1 января. Кроме того, метрополитен, МЦК и больше половины маршрутов наземного автомобильного транспорта работали в течение всей ночи.