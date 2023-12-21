В новогодние праздники россияне гибнут в пожарах каждые полчаса МЧС: пожары происходят каждые две минуты в новогодние праздники в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждые 30 минут во время новогодних праздников происходит гибель россиян при пожарах, сообщил на пресс-конференции директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов. По его словам, которые цитирует ТАСС, возгорания в каникулы происходят каждые две минуты.

В обычные дни на территории РФ пожары происходят каждые 10 минут, в новогодние праздники — каждые две минуты. Гибель людей на пожарах в обычные дни происходит каждый час, в новогодние торжества она удваивается, то есть происходит каждые полчаса, — заявил Воронов.

Отмечается, что в основном треть пожаров происходит из-за неисправного электрооборудования. В то же время часто причиной возгорания становится использование открытого огня — каминов или свечей. Пиротехнические изделия реже вызывают пожары (около 100 в год), при этом нарушение их использования чаще приводит к травмам.

Воронов напомнил, что пиротехнику запрещено продавать детям до 16 лет. Он подчеркнул, что торговля такими товарами интенсивно развивается в интернете, где никто не отслеживает возраст покупателей.

Ранее пиротехник Игорь Алексеев предупредил о том, что нельзя запускать фейерверк, который находится в помятой упаковке. Специалист подчеркнул, что обычно трубочки для салютов сделаны из картона. Если они помнутся, то под давлением заряд фейерверка может полететь в незапланированном направлении.