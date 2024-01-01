В новогоднем эфире Первого канала исполнили песню на украинском языке Рэпер Аким Апачев спел украинскую песню «Пливе кача» в эфире Первого канала

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Аким Апачев

Украинский рэпер Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил песню на украинском языке, сообщает «Радио 1». Музыкант вместе с певицей Дарьей Фрей спели для зрителей композицию «Пливе кача» (плывет утка). В тексте песни лирический герой осуждает действия украинских военных.

Мой город Марии по привычке встречает георгиевскую ленту. <...> Это мой дом, это мой Крым, это моя земля, — говорится в композиции.

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