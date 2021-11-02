В Новгородской области приостановят работу общепита

В Новгородской области с 8 ноября вводятся новые ограничения. В частности, прекратят работу кинотеатры, заведения общепита и солярии. О дополнительных мерах сообщил губернатор региона Андрей Никитин на своей странице во «ВКонтакте».

Я принял решение ввести дополнительные ограничения. <...> Это будет касаться приостановления работы кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и всех остальных объектов, которые оказывают бытовые услуги, — говорится в сообщении.

Также ограничения коснутся и общепитов. Они смогут продолжить работу только на доставку или навынос.

1 ноября период нерабочих дней с сохранением зарплаты в Новгородской области, который должен был завершиться 7 ноября, продлили ещё на неделю.

Ранее ведущий специалист центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что продлевать нерабочую неделю, введённую в связи с распространением коронавирусной инфекции, нет необходимости. По его словам, дальнейшее растягивание выходных дней может привести к недовольству общественности и снижению иммунитета.