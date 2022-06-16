В «Норникеле» назвали востребованную профессию будущего

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В будущем на рынке труда будут крайне востребованы инженеры, а также специалисты в самых разных отраслях, начиная от машиностроения и заканчивая горно-металлургической отраслью, заявила начальник отдела департамента кадровой политики «Норильского никеля» Бэлла Амхадова. Она назвала эту профессию креативной и добавила, что уже сейчас может отметить дефицит таких сотрудников, пишет «Слово и Дело».

Я работаю в производственной компании и вижу, какой на рынке труда дефицит хороших инженеров. А инженер — это, мне кажется, вообще профессия будущего и очень креативная профессия. Поэтому, в моем понимании, у нас будет большая потребность именно в инженерных специальностях. Начиная от IT и заканчивая машиностроением, самолетостроением, горно-металлургической отраслью, которую я представляю, — заверила Ахмадова.

Она убеждена, что залогом успешной карьеры инженера является качественное образование. Ахмадова выразила надежду, что разрабатываемая в Минобрнауки концепция окажется более успешной, чем действующая в России Болонская система.

Ранее стало известно, что в ближайшие полгода под сокращение рискуют попасть менеджеры по продажам, а также HR-специалисты, дизайнеры и административно-хозяйственные работники. При этом о возросшем спросе на рабочих, инженеров и технологов заявили 18% респондентов.