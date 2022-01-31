ФСБ уличила подрядчика в махинациях при постройке гаража для аэропорта

Сотрудники ФСБ раскрыли хищение в размере 9 млн рублей при строительстве гаража в местном аэропорту. Возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика, он арестован, сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление ведомства.

Согласно материалам дела, аэропорт Норильска в августе 2020 года заключил договор с компанией «ЭлектроСтиль» на установку мобильного гаража для хранения техники по обслуживанию самолётов стоимостью около 50 млн рублей. Обвиняемый похитил часть этих средств, предоставив недостоверные сведения о выполненных работах.

Фигуранту предъявлено обвинение в хищении путём мошенничества. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что экс-сотруднику управления Минобороны полковнику Евгению Пустовому предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Его считают причастным к хищению 860 млн рублей при заключении госконтракта на приобретение автомобильных аккумуляторов для воинских частей. Он находится под подпиской о невыезде.