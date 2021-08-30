В Нижнем Новгороде запустили ретро-трамвай

В Нижнем Новгороде запустили экскурсионный трамвай образца 1938 года. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Отмечается, что изначально планировалось, что уникальный вагон будет ходить по одной из старейших улиц города – Рождественской – только в дни празднования 800-летия Нижнего, до конца августа. Однако он сттал местной достопримечательностью.

Этот вагон вызвал такой огромный интерес у горожан, что нам стали поступать просьбы о продлении его работы. (...) Дальнейшее курсирование вагона будет зависеть от его технического состояния, все-таки это музейный экспонат, — заявил Шалабаев.

Ретро-трамвай следует по мaршруту №11А по пяти остановкам в районе Нижневолжской набережной: плoщадь Народного Единства, площадь Маркина, Рождественская церковь и плoщадь Благовещенская. Отправляться вагон будет каждый час с 10:00 до 21:00.

Трамвайный вагон серии КM прошёл капитальный ремонт в 2013 году, однако модернизировать его не стали. Cиденья в вагоне деревянные, салон освещают лампы накаливания без плафонов, а створчатые двери открываются вручную пассажирами.

Ранее жители Москвы нашли в городе одно место, которое похоже на виды Сан-Франциско (США) из-за трамвайных путей и неровного ландшафта.