В Нижнем Новгороде выпустили социальный ролик о Золушке и QR-коде

Власти Нижегородской области совместно с местным кукольным академтеатром выпустили социальный ролик о необходимости посещать общественные места только по QR-коду, передаёт РИА Новости. За основу взят сюжет сказки Шарля Перро о Золушке. В сценке фигурируют Золушка, которая собирается на бал, и фея-крёстная, которая ей помогает. Их роли исполняют куклы.

Конечно, милая Золушка! Вот тебе карета, вот кучер, вот платье, вот туфельки, — отвечает крёстная.

Однако на вопрос Золушки о QR-коде фея не может ответить, после чего главная героиня заявляет, что в таком случае придётся «опять весь вечер картошку чистить». В конце следует призыв «Спасайся! Прививайся!» и контакты горячей линии по вакцинации от коронавируса.

Ролик создали региональный Минздрав, Нижегородский государственный академический театр кукол, а также Центр управления регионом.

12 ноября в России было объявлено о введении «переходного периода» для вакцинации от коронавируса до 1 февраля следующего года. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Предполагается, что ограничения продлятся до 1 июня 2022 года. В Госдуму внесли соответствующие законопроекты, в случае их принятия посещать культурные учреждения, кафе, рестораны и торговые точки (кроме продуктовых магазинов и аптек) будет можно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего факт перенесённой не менее полугода назад коронавирусной инфекции или медотвод от вакцинации.