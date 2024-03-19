В Нижнем Новгороде увеличилось число пострадавших при пожаре в многоэтажке Минздрав: восемь человек пострадали при пожаре в многоэтажке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде количество пострадавших при взрыве в девятиэтажном доме выросло до восьми, сообщили ТАСС в областном Минздраве. По данным ведомства, в том числе помощь понадобилась троим детям. Троих потерпевших, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализировали.

За медицинской помощью обратились восемь человек, из них трое детей. Трое пострадавших, в том числе двое детей, эвакуируются в медицинские учреждения. Мужчина с обширными ожогами в тяжелом состоянии эвакуируется в ПИМУ. Дети 11 месяцев и 14 лет с отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести госпитализируются в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Как рассказали в Минздраве, еще двое пострадавших — женщина 34 лет и ребенок 11 лет с термическими ожогами — получили медпомощь на месте. Они отказались от госпитализации.

О пожаре в Нижнем Новгороде стало известно вечером 19 марта. Перед этим в жилом доме на улице Фучика прогремел мощный взрыв, после чего в девятиэтажном здании начался пожар. Пожар уже потушен, площадь возгорания составила 40 кв. метров. Всего из здания было эвакуировано 167 человек, в том числе 23 ребенка. Причины взрыва пока не установлены, но подозревают, что взорвался газовый баллон или автоклав.