У родителей требуют оплатить еду учеников, задержанных из-за «сбоя» на ОГЭ В Нижнем Новгороде у родителей задержанных на ОГЭ школьников требуют оплатить еду

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале поделилась обращением школьников из Нижнего Новгорода. Ученики школы № 11 пожаловались, что их продержали в образовательных учреждениях 7-11 часов из-за так называемого «сбоя» на ОГЭ.

Их родителей просят оплатить выданные сухпайки. Не исключаю, что питание детям покупали учителя, которые переживали за своих учеников, — поделилась Мизулина.

Авторы обращения признались, что с них требуют по 2,5 тысячи рублей. Учащиеся не знают, как поступить в сложившейся ситуации.

Екатерина Мизулина ранее объяснила, почему публикует письма школьников о проведении ОГЭ и ЕГЭ. По ее словам, она будет продолжать это делать. Мизулина подчеркнула, что ей неважно, «нравится это кому-то или нет». В прошлом году, напомнила глава Лиги безопасного интернета, было то же самое. Мизулина добавила, что не преследует цель критиковать чиновников какого-то региона или министерства. Однако она призвала разбираться в нарушениях во избежание повторных инцидентов.

29 мая Мизулина опубликовала скриншоты, где ученицы одной из воронежских школ пожаловались на раздевание перед ЕГЭ. По словам авторов обращения, организаторы этого мероприятия даже не отвели девочек в туалет.