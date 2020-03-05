Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин распорядился проверить все пешеходные переходы на наличие луж.
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Городские власти пообещали устранить проблему. Первым шагом станет составление списка самых затапливаемых мест на дорогах Великого Новгорода.
Ранее NEWS.ru писал о том, что необычный способ уборки городских территорий вызвал иронию у интернет-пользователей. В сообществе «Саранск.Доска позора» во «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео с трактором, вышедшим на борьбу с лужами.
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