https://static.news.ru/photo/3cd0beb2-5ef5-11ea-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин распорядился проверить все пешеходные переходы на наличие луж.

Об этом сообщает FlashNord, ссылаясь на городскую администрацию. По её данным, поручение было дано после многочисленных жалоб горожан на затопленные пешеходные переходы. Из-за этого жителям города приходится ходить по проезжей части и газонам.

Городские власти пообещали устранить проблему. Первым шагом станет составление списка самых затапливаемых мест на дорогах Великого Новгорода.

Ранее NEWS.ru писал о том, что необычный способ уборки городских территорий вызвал иронию у интернет-пользователей. В сообществе «Саранск.Доска позора» во «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео с трактором, вышедшим на борьбу с лужами.