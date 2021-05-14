В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу школьницы

https://static.news.ru/photo/d44ae470-b4ad-11eb-9ad7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Городецком районе Нижегородской области задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы, тело которой было найдено 13 мая в лесополосе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, мужчину зовут Сергей Матюшин, ему 49 лет. Он уже имеет судимость.

Подозреваемый проживает в городе Заволжье, в 50 километрах от места преступления. Его опознала инспектор по делам несовершеннолетних по скриншоту с камер видеонаблюдения. К уголовное ответственности мужчина привлекался за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, уточняет Telegram-канал LIFE SHOT.

Как сообщалось, убийство школьницы произошло неподалёку от посёлка Большое Козино Балахнинского района. Девочка возвращалась из школы, но до дома не дошла. Рядом с местом преступления были найдены вещи ученицы, а на её теле сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы сексуального насилия и три ножевых ранения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 14 мая в СМИ появилось видео, на котором запечатлён предполагаемый убийца. В кадр попал выезжающий на велосипеде из леса мужчина в маске и камуфляжной одежде. Местные жители утверждают, что уже видели этого человека. По их предположению, он за кем-то наблюдал.