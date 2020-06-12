В Нижегородской области при ДТП погибли три человека

ДТП в Нижегородской области стало причиной гибели трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Нижегородской области.
Как
Отмечается, что в момент аварии в автомобилях находились 10 человека. В результате столкновения погибли трое. Еще шестеро пострадали. Госпитализация потребовалась одному из них — ребёнку.
По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу, — цитирует сообщение агентство.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.
Как писал NEWS.ru, уголовное дело завели в Воронеже, после того как сотрудник правоохранительных органов на своём автомобиле вылетел на тротуар и сбил трёх человек.
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