В Нижегородской области при ДТП погибли три человека

https://static.news.ru/photo/84c4adfc-ada9-11ea-8903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)/vk.com

ДТП в Нижегородской области стало причиной гибели трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Нижегородской области.

Как сообщает РИА Новости, «Мазда» и «Лада Гранта» столкнулись в Балахнинском муниципальном округе регион. Авария произошла на 21 км трассы Шопша — Иваново — Нижний Новгород.

Отмечается, что в момент аварии в автомобилях находились 10 человека. В результате столкновения погибли трое. Еще шестеро пострадали. Госпитализация потребовалась одному из них — ребёнку.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу, — цитирует сообщение агентство.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело завели в Воронеже, после того как сотрудник правоохранительных органов на своём автомобиле вылетел на тротуар и сбил трёх человек.