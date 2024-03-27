В НИУ МГСУ объяснили, почему студенты массово покинули здание вуза НИУ МГСУ: студентов не эвакуировали, это была учебная тревога

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь НИУ МГСУ Алексей Куликов в беседе с NEWS.ru опроверг сообщения об эвакуации студентов вуза 27 марта. По его словам, в учебном заведении была учебная тревога.

Это неправда, это была учебная тревога, а не эвакуация. Да, студенты вернутся на занятия, — добавил Куликов.

Ранее в Telegram-канале «МосАфиша» появился ролик, на кадрах которого из здания НИУ МГСУ массово выходят студенты. По информации ресурса, студентом вуза эвакуировали.

Кроме того, экстренным службам в Петербурге поступило сообщение о том, что на крейсере «Аврора» заложены две бомбы. Звонивший требовал миллион рублей, чтобы «не случилось беды». О двух взрывных устройствах по телефону 112 накануне сообщил мужчина, отказавшийся представиться.

Взрывчатки на крейсере в итоге не обнаружили. Правоохранители ищут злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

25 марта в учреждения с большим количеством человек по всей стране поступали сообщения об угрозах. Так, днем эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика». Также стало известно, что проходила эвакуация ТЦ «Город Лефортово». Всех посетителей и персонал вывели на улицу.

В этот же день из торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте эвакуировали посетителей. Сотрудники находящегося в здании супермаркета рассказали о сработавшей пожарной сигнализации. Директор ТД Дмитрий Абрамов позднее сообщил, что поступил телефонный звонок о минировании.