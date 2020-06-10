В НИИ имени Склифосовского используют новый метод борьбы с COVID-19

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Сотрудники НИИ имени Склифосовского начали использовать метод гипербарической оксигенациии (ГБО) для лечения COVID-19.

Суть такого лечения состоит в том, чтобы насытить пациента кислородом, который поступает в организм под давлением. Одна процедура длиться 50-60 минут. Всего требуется 120 таких сеансов. Уже 30 человек прошли через эту терапию.

Мы изучали, как может повлиять процедура на больного, и, оценив риски, решили попробовать. В итоге мы оказались правы, метод эффективен, — рассказала ведущий научный сотрудник учреждения Ольга Левина.

ГБО позволяет избежать подключение пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). В Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна заинтересовались этим методом, передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.