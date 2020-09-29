В НИЦ Гамалеи рассказали о планировании беременности после вакцинации

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Вакцинация от коронавируса не является противопоказанием к беременности, но зачатие лучше не планировать на период между первой и второй прививками, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Врач посоветовал отложить беременность до того времени, когда будет сделан второй укол вакцины от коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

Беременеть можно после вакцинации. Во время вакцинации не надо всё-таки планировать зачатие, но если она прошла, то пожалуйста, — сказал Гинцбург.

Ранее женщинам, которые участвовали в пострегистрационных исследованиях вакцины «Спутник V», не рекомендовалось беременеть, пока не закончатся исследования. Уточняется, что те женщины, беременность у которых наступит во время испытаний, будут выведены из программы и помещены под медицинское наблюдение до рождения ребёнка.

Как писал NEWS.ru, женщинам, перенёсшим коронавирус, рекомендуется выждать не менее трёх месяцев перед процедурой экстракорпорального оплодотворения, считает главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Лейла Адамян.