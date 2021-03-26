В НИЦ Гамалеи ответили Лукашенко на планы создать «лучшую в мире» вакцину

https://static.news.ru/photo/61973c26-8ec9-11eb-ab8d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил специалистам разработать «лучшую в мире вакцину» от коронавирусной инфекции. Глава отдела микробиологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев скептически отнёсся к этой инициативе.

Лукашенко заявил, что разработка и производство вакцины от COVID-19 в республике является делом чести для Национальной академии наук (НАН) и Минздрава. Зуев напомнил, что в Минске уже запущено промышленное производство вакцины центра Гамалеи «Спутник V».

Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире! — цитирует специалиста РИА Новости.

Он считает, что не стоит всерьёз относиться к заявлению Лукашенко. По его словам, белорусский лидер порой делает громкие высказывания, стремясь удивить публику.

Как ранее писал NEWS.ru, в Германии считают, что власти страны должны закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Журналист газеты Handelsblatt Матиас Брюггман назвал три причины, почему это необходимо сделать.