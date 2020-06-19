В недрах крымских гор обнаружены крупные источники пресных вод

https://static.news.ru/photo/bad95398-b222-11ea-9121-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

Учёные Севастопольского госуниверситета (СевГУ) и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма сообщили о больших запасах пресных вод, обнаруженных в горах Крыма.

В течение двух лет исследователи изучали два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами. Выяснилось, что воды мигрируют на расстояние более 120 километров — от Крымских гор до их субмаринной разгрузки под акваторию Азовского моря.

По словам учёных, по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объёмов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов. Они подсчитали, что крупные сквозные подземные потоки (около 20 штук) и более мелкие (более 30 штук) ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Чёрного морей пресные воды в объёмах более 1 миллиона кубометров в сутки, что в несколько раз превышает объёмы их добычи из верхних водоносных горизонтов.

Исследователи рассказали, что образование пресных вод идёт непрерывно на глубине 2,5 тысячи метров за счёт конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года. Всё это даёт возможность бурить неглубокие скважины вблизи населённых пунктов, нуждающихся в водообеспечении.

Как пишет РИА Новости, ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды в республику была полностью прекращена. Сейчас водоснабжение осуществляется из водохранилищ естественного наполнения.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская потребовала завести три уголовных дела на экс-президента Украины Петра Порошенко. Она обвинила его в водной диверсии в отношении Крыма и обратилась в украинскую Генпрокуратуру.

Поклонская считает, что Порошенко стоит за перекрытием Северо-Крымского канала. По её мнению, это преступление, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность и нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В связи с чем она обратилась в Генпрокуратуру Украины, отметив, что знает, как её там читают, писал NEWS.ru.