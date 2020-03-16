В наземном транспорте Москвы временно отменяется продажа билетов водителями в салонах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что эта мера связана с ситуацией вокруг коронавируса и позволит снизит риски заражения водителей общественного транспорта.
В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств, —
написалСобянин в своём блоге.
В России на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них шестерых выписали. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в лёгкой форме.
Ранее NEWS.ru писал, что мэрия Москвы запретила все массовые мероприятия с участием более 50 человек.
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