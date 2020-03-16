https://static.news.ru/photo/b779254e-6794-11ea-b6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В наземном транспорте Москвы временно отменяется продажа билетов водителями в салонах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что эта мера связана с ситуацией вокруг коронавируса и позволит снизит риски заражения водителей общественного транспорта.

В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств, — написал Собянин в своём блоге.

В России на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них шестерых выписали. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в лёгкой форме.

Ранее NEWS.ru писал, что мэрия Москвы запретила все массовые мероприятия с участием более 50 человек.