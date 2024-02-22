В НАТО раскрыли, какой козырь получила Украине Столтенберг: ВСУ имеют право наносить удары с F-16 по целям за пределами Украины

Фото: Cpl. Amelia Kang/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории России, сообщает «Радио Свобода» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Глава Альянса дал понять, что союзники блока смогут сами решать, поставлять ли Киеву F-16, поскольку политика у стран-членов организации разная.

Ранее военный эксперт полковник Генштаба ВС РФ в отставке Михаил Ходаренок предупредил, что передача Украине истребителей F-16 опасна, их боевое применение ВСУ может быть внезапным. По его словам, российским военным нельзя допускать легкомысленного отношения к этим самолетам.

Он отметил, что оснащение F-16 ракетами класса «воздух — воздух» вынудит российских летчиков с большой осторожностью относиться к выполнению задач, поскольку они могут оказаться в зоне поражения этих ракет. Затруднится и боевое применение планирующих авиабомб с УМПК. Кроме того, натовские истребители могут нести противокорабельные ракеты, что увеличивает угрозу для российских военных судов в любой части акватории Черного моря. Опасность представляют и ракеты «воздух — земля» большой дальности.

До этого представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что именно F-16 серьезно повлияют на ход конфликта. Он подчеркивал, что Украина нуждается в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее российской техники.