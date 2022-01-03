В Новгородской области пожаловались на частое появление волков

В населённых пунктах Новгородской области из лесов стали приходить волки, рассказали «Интерфаксу» в областном правительстве. Сообщается, что ввиду сокращения кормовой базы и увеличения собственной популяции волки стали наведываться в города и сёла области в поисках еды. Жертв среди населения нет, в отличие от их домашних животных.

В регионе насчитывается около 400 особей, что является большим количеством для такого хищника, как волк.

Людей они не трогают, но таскают собак, оставленных на привязи. Так, только вчера они задрали двух собак в деревне Нагово, — рассказал собеседник «Интерфаксу».

Власти области попросили помощи у охотников для отстрела хищников. Так, в деревню Нагово во вторник, 4 января, должны приехать около 50 охотников из Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области. По данным властей, за 2021 год местные охотники убили более 300 волков, однако это не сильно повлияло на популяцию «серых» в регионе.

В конце декабря прошлого года власти Якутска сформировали 15 бригад для отлова безнадзорных собак на улицах города. К работам были привлечены представители муниципальных предприятий, опытные кинологи МВД, а также спасательная служба МЧС по Республике Саха (Якутия). На такие меры пошли после того, как стая бездомных псов загрызла насмерть женщину.