В НАС заявили, что автодилеры навязывают клиентам лишние услуги ради наживы Вице-президент НАС Шапарин обвинил автодилеров в навязывании лишних услуг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские автодилеры навязывают покупателям дополнительные услуги и оборудование, чтобы получить больше прибыли, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Так он обосновал предложение руководства НАС ограничить комиссии дилеров по продаже машин.

Дилеры, безусловно, накручивают допы (дополнительное оборудование. — NEWS.ru), продают, навязанные услуги с одной единственной целью — извлечение дополнительной прибыли. То же самое происходит с кредитами, комиссия в 9% включается в кредит не просто так, а для того, чтобы заработать ещё 9% на машине, — пояснил NEWS.ru Шапарин.

Он добавил, что дилеры накручивают цены, в частности, за счет установки на машину дополнительного оборудования — например, антикоррозийной обработки по завышенным ценам. Также клиентам продаются дополнительные услуги вроде «помощи на дороге», которой редко кто пользуется. По словам собеседника NEWS.ru, существует «миллион способов завысить стоимость машины», однако за все в итоге заплатит рядовой клиент. Он отметил, что сейчас очень непросто найти в свободной продаже «Ладу» по рекомендованной заводской цене.

В сентябре вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов заявлял, что легковые машины могут подорожать в России на 30% в годовом выражении. По его словам, цены на них уже поднялись из-за повышения утильсбора и серьезных колебаний курса рубля, а к концу года автомобили подорожают еще больше.