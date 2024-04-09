В НАК рассказали, сколько терактов могло произойти в России с начала года НАК: 27 терактов предотвратили в России с начала года

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С начала года на территории России предотвращено 27 терактов на объектах оборонной промышленности, транспорта и ТЭК, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. В НАК подчеркнули, что принимаются меры к усилению безопасности задействованных в снабжении новых регионов и обеспечении СВО объектов.

В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах. Пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований, — говорится в сообщении.

В Москве во вторник под руководством директора ФСБ России и председателя НАК Александра Бортникова состоялось заседание комитета, на котором рассмотрели вопросы антитеррористической защищенности задействованных для снабжения новых субъектов РФ и обеспечения СВО объектов.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что за теракт в «Крокус Сити Холле» необходимо наказать Украину. По его словам, имеющейся информации о причастности Киева достаточно. В то же время он добавил, что нужно сначала дождаться полного завершения следственных действий, а затем решения суда.