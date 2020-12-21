В начале 2021 года стартует вакцинация россиян старше 60 лет от COVID-19

https://static.news.ru/photo/147eb506-436d-11eb-9083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация граждан РФ старше 60 лет сывороткой «Спутник V» стартует в начале 2021 года. Об этом в разговоре с журналистом Антоном Красовским сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

По словам Гинцбурга, до Нового года в стране специалисты должны завершить исследования препарата «Спутник V» на возрастных группах (60 лет и старше). После 1 января сыворотку официально можно будет использовать (после внесения соответствующего пункта в регистрационное удостоверение препарата) в отношении граждан, достигших совершеннолетия и без дальнейшего возрастного ограничения.

Пока же в соответствии с регистрационным удостоверением «Спутник V» вакцинировать можно только людей от 18 до 60 лет, — заявил Гинцбург в эфире программы «Эпидемия с Антоном Красовским» на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, учёный сказал, что к осени 2021 года коронавирусная инфекция в России станет «вакциноуправляемой».

К этому времени до 80% россиян, как ожидается, будут вакцинированы, отметил директор НИЦ. Такого результата удастся достичь, если отечественная фармацевтическая промышленность будет выпускать по 5–6 млн доз вакцины в месяц. По его мнению, эта задача выглядит исполнимой.