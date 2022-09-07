В Мытищах перекрасили здание после жалобы о его сходстве с флагом Украины

Фото: shutterstock

В Мытищах перекрасили здание колледжа, поскольку местный житель пожаловался на его сине-желтый цвет, напоминающий флаг Украины. Фотографию «до и после» опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как видно на фото, здание преобразилось из сине-желтого в песочное. Известно, что колледж перекрасили на следующий день после того, как местный житель пожаловался на окрас здания в соцсетях главе округа Юлии Купецкой. «Напоминает чей-то флаг», написал пользователь.

Качели это качели, а тут как вызов, — ответил он, когда у него поинтересовались, стоит ли обращать внимание на цвет качелей.

Ранее стало известно, что в одном из дошкольных учреждений Читы были вручены грамоты с гербом Украины — трезубцем. В пресс-службе Министерства образования и науки Забайкальского края уточнили, что речь идет именно о детском саде № 73.

В ведомстве также сообщили, что руководителя и воспитателя детского сада уволили после данного инцидента. Причиной там назвали «халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности» сотрудников учреждения.