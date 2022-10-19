В Мясной ассоциации рассказали об опасности дешевых сосисок Глава комитета Мясной ассоциации Юшин: в дешевых сосисках могут быть опасные бактерии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители экономят на сырье при производстве дешевых сосисок и кладут в них больше жира и меньше мяса, при этом могут нарушаться требования по безопасности вредных и опасных бактерий и веществ, рассказал «Невским Новостям» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. При этом, по его словам, «отравиться можно» и дорогой колбасой.

Главное, по мнению эксперта, при покупке сосисок и колбасы, будь то дешевая или даже премиальная ценовая категория, внимательно читать состав мясной продукции и обязательно обращать внимание на срок годности.

Главное, чтобы колбаса была не просрочена, покупать ее в местах организованной торговли, где соблюдаются все санитарные нормы. Отравиться можно и товаром из качественного сырья. А так, чем выше качество сырья, тем выше цена. Надо следить за тем, что написано на упаковке. Мы сейчас договорились с государством, что на упаковке будет более объективно указываться пищевая ценность продукта: жира не более такого-то количества процентов, белка не менее такого-то количества граммов. Человек, глядя на маркировку, будет определять, ему по белку достаточно или нет. Но при этом он будет на цену смотреть, — отметил Сергей Юшин.

Эксперт также добавил, что в колбасной продукции экономкласса на порядок меньше пользы, чем в товарах других видов. Так, например, сосиски, где больше мяса и меньше жира, ориентированы на покупателей с более высоким уровнем дохода. В них может быть 7% жира, хотя по ГОСТу разрешено 22%.

Безусловно, люди с низким уровнем дохода получают менее полезную еду. При составлении рецептуры технологи понимают, что производство должно быть рентабельным и отражать рыночную ситуацию. Если это говядина, то колбаса будет дороже, потому что говядина — самое дорогое мясо, — подчеркнул Юшин.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов ранее предупредил, что баранина, жирная и жареная свинина, а также мясо гусей и уток опасны для здоровья ребенка, поскольку в них содержится большое количество тугоплавких жиров. Медик добавил, что для детей также вредны сосиски, колбаса и сардельки, а полезнее всего свежие овощи и фрукты.