В МВФ спрогнозировали время проведения обязательной вакцинации в России

Обязательная вакцинация от COVID-19 в России может быть инициирована властями в октябре-ноябре. Такой прогноз дала постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в стране Аннет Киобе, назвав эту меру «непопулярной», передаёт ТАСС.

По прошествии парламентских выборов, возможно, последует такая непопулярная мера, как обязательная вакцинация, она может быть инициирована уже в октябре-ноябре, — цитирует её агентство.

По её словам, власти ждут, чтобы посмотреть, как будет складываться общая картина заболеваемости. При этом у них «нет аппетита» к ограничительным мерам, например, к локдауну.

Однако, по её словам, опасность четвёртой волны состоит в том, что заболевание начало распространятся в тех регионах, где возможности системы здравоохранения ограничены.

Издание Readovka, в свою очередь, сообщает, что темпы вакцинации в России упали до майских показателей — это меньше 0,1% вакцинированных в день. При этом, по данным на 23 сентября, количество людей, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины, составило всего 47 млн человек — это меньше трети населения России.

Более того, из них 6 млн человек сделали прививку более полугода назад. То есть им, согласно требованию российских властей, ещё предстоит ревакцинироваться сообщает издание в своём Telegram-канале.

Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков заявил, что мировые лидеры могут договориться на международном уровне о проведении принудительной вакцинации от коронавируса в своих странах. Он отметил, что терпение многих стран «начинает лопаться».