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Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России выявили нарушения, связанные с исполнением государственного контракта.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, речь идёт о нарушениях при исполнении государственного контракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел.

По поручению ГСУ СК России по г. Москве в рамках расследования возбуждённого уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации) сотрудниками ГУСБ МВД России проводятся следственные действия, — сообщили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росфинмониторинг обнаружил тысячи недобросовестных господрядчиков. Сумма заключённых соглашений с ними превысила 130 млрд рублей. По выявленным фактам сомнительных операций в рамках этих контрактов в правоохранительные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.