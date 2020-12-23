В МВД уверены, что американцы не получат доступ к базе данных с ДНК россиян

https://static.news.ru/photo/ee988304-4519-11eb-a402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

База данных геномной информации граждан России, которую используют криминалисты, не попадёт в руки американских спецслужб или учёных, заверил замглавы МВД Игорь Зубов.

Он подчеркнул, что «технически и идеологически» американцам невозможно использовать данные из этой базы данных. Выступая на пленарном заседании Госдумы, Зубов подчеркнул, что законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых будет помогать раскрывать преступления и количество непойманных преступников будет уменьшаться.

С принятием этого закона эта лазеечка будет сужаться и сужаться, — цитирует Зубова «Интерфакс».

Замглавы МВД напомнил, что геномная экспертиза считается наиболее востребованными видом экспертизы в криминалистике и другие страны давно создают такие базы данных. Он призвал не бояться прогресса и развития технологий.

Мы живём в цифровом обществе, скоро машины будут распознавать совершенно спокойно человека в толпе, идентифицировать его, давать оценку его действиям. Развитие искусственного интеллекта к этому идёт, и мы должны быть к этому готовы, — отметил замглавы МВД.

В ходе обсуждения законопроекта депутат «Справедливой России» Елена Драпеко рассказала, что ряд пользователей Интернета боятся, что американцы собирают базу по генотипам граждан России. Депутат опасается, что информация из базы данных будет недостаточно защищена, как происходит с другими базами, данные из которых, по мнению Драпеко, можно купить на чёрном рынке.

Госдума в первом чтении приняла законопроект по обязательной регистрации ДНК подозреваемых в преступлениях и осуждённых преступников. Планируется, что к 2023 году в базе будут данные генома 3,5% россиян, в настоящее время там хранится информация о геноме 0,6% граждан.

Ранее NEWS.ru разбирался в деле врачей, которых заподозрили в продаже биологических данных россиян. Речь идёт о заведующей патологоанатомическим отделением клинической больницы имени Боткина докторе медицинских наук Оксане Паклиной, а также о гендиректоре петербургского ООО «Центральный национальный биобанк» (ЦНБ) Алексее Подлубном. Следствие считает, что последний давал взятки медику за сбор биологического материала россиян, который потом продавался в США.