В МВД утвердили кодекс этики и служебного поведения полицейских

https://static.news.ru/photo/774b14a6-8895-11ea-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МВД РФ утвердили кодекс этики и служебного поведения сотрудников правоохранительных органов. Документ был обнародован в понедельник, 27 апреля.

В кодексе установлены этические нормы и требования к служебному поведению полицейских. В частности, они касаются замещающих должности руководителей. В кодексе прописаны нормы по внешнему виду, ношению форменной одежды, правила обращения со служебной и личной информацией и не только.

Разработка документа была обусловлена необходимостью определения этических норм к поведению сотрудников правоохранительных органов при исполнении.

Проект приказа в установленном порядке согласован с заинтересованными структурными подразделениями МВД России. Для реализации разработанного кодекса не потребуется увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД, а также дополнительного финансирования, — сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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