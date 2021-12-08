В МВД сообщили о возможном росте хищений бюджетных средств в пандемию

МВД России отмечает рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию, больше всего им подвержены сферы образования и здравоохранения. На долю таких хищений приходится наибольшее количество коррупционных преступлений, сообщил в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко.

Возрастают риски использования мошеннических схем, направленных на хищение бюджетных средств, выделенных на поддержку бизнеса, субъектами, не имеющими на это права, либо получения субсидий в размере, превышающем суммы, предусмотренные законом, — уточнил он.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поручил рассмотреть предложения по расширению мер поддержки бизнеса, подготовленные бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Он рекомендовал изменить программу льготных кредитов ФОТ 3.0, предоставить бизнесу отсрочку оплаты по аренде и коммунальным платежам, а также обеспечить выдачу гражданам QR-кодов после получения первой дозы вакцины.

Кроме того, Титов предложил продлить период предоставления субсидий в размере МРОТ сроком до восьми недель, приравнять введение QR-кодов к карантину, который даёт право на получение такой субсидии, а также расширить действия субсидий на пострадавшие компании, которые не включены в реестр малого и среднего бизнеса.