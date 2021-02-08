В МВД сообщили о поступлении гуманитарной помощи участникам митингов

https://static.news.ru/photo/9b3eaa00-6aa6-11eb-a307-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гуманитарная помощь, направленная Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) арестованным участникам несогласованных акций в Москве, передана им. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее в СМИ и соцсетях появлялись сообщения о том, что гуманитарная помощь по линии ОНК для арестованных граждан, содержащихся в деревне Сахарово, не была доставлена. Ведомство выступило с опровержением этих данных.

ГУ МВД России по г. Москве официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Вся помощь, поступившая от ОНК, ими передана указанной категории лиц. Граждане, отбывающие административное наказание на территории данного подразделения, обеспечены всем необходимым в соответствии с законодательством, — говорится в сообщении.

МВД отмечает, что недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, распространяют в том числе некоторые члены Совета по правам человека при президенте РФ. Упоминается, в частности, член СПЧ Екатерина Винокурова, которая делала подобные высказывания в СМИ, при этом не посетив Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово, куда были доставлены арестованные участники протестов.

Задержанные в ходе несанкционированных акций в Москве были доставлены в ЦВСИГ накануне. Среди арестованных оказался главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов, которому назначили 25 суток административного ареста. Задержанных продержали в холодных автобусах около пяти часов, после чего 28 человек были помещены в восьмиместную камеру.

На акциях протеста 23 и 31 января в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Как писал NEWS.ru, в понедельник, 8 февраля, Мосгорсуд сократил срок административного ареста главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову. Наказание теперь составляет 15 суток ареста.