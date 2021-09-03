В МВД сообщили о новом мошенничестве со лжеполицейскими

Телефонные мошенники в 2021 году стали использовать новые схемы для хищения денег у граждан, представляясь сотрудниками полиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В 2021 году правоохранители столкнулись с мошенничеством, которое заключается в первоначальном звонке вымогателя с угрозой убийством потерпевшему, — рассказали там.

При этом вымогатели часто угрожают расправой родным жертвы, порчей личного имущества и другого. Потом в дело вступает лжеполицейский, который уговаривает человека перевести деньги вымогателям якобы с целью разоблачения злоумышленников.

Широкое распространение получила ещё одна схема, жертвами которой чаще всего становятся пенсионеры. Аферист звонит жертве, представляясь полицейским, входит к ней в доверие и оставляет свой номер. После человеку звонят другие участники схемы, так же представляясь правоохранителями, и просят помочь в поимке преступника — перевести деньги на некий счёт или передать их «сотруднику». По данным Генпрокуратуры, в каждом 10-м случае жертвами кибермошенников становятся пенсионеры.

Ранее сообщалось, что основной способ обмана у чёрных риелторов — перепродажа квартир умерших владельцев.