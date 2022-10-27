В МВД сообщили, что Собчак не уведомляла о наличии гражданства Израиля

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак не уведомила МВД РФ о получении израильского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, светская львица должна была направить уведомление в министерство в течение нескольких месяцев после получения документа.

Ксения Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у нее гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в России могут начать доследственную проверку в отношение Собчак. Это может произойти в том случае, если станет известно, что Собак не уведомила миграционную службу о наличии гражданства Израиля.

В сентябре 2022 года стало известно, что Собчак приезжала в посольство Израиля 20 сентября вместе с бывшем мужем Максимом Виторганом и сыном. Одновременно с этим диппредставительство посетили текущий супруг Собчак режиссер Константин Богомолов и его бывшая жена актриса Дарья Мороз. Отмечается, что журналистка отрицает информацию о переезде в Израиль.