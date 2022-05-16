В МВД описали типичного пьяного водителя В МВД России составили «социальный портрет» пьяного водителя

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МВД России составили «социальный портрет» пьяного водителя. Как пишет ТАСС со ссылкой на обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД, это мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, которые ранее привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В девяти из 10 ДТП с участием водителей с признаками опьянения [за рулём находились] мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30–39 лет, — говорится в материалах.

Большинство водителей, попавших в ДТП с признаками опьянения, имеют среднее или среднее специальное образование, тогда как люди с учёной степенью в 2021 году не совершили ни одного подобного ДТП в состоянии опьянения. Почти три четверти «пьяных водителей» ранее привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что преступления в России в первом квартале 2022 года чаще всего совершали мужчины без постоянного источника дохода и прежде имевшие причастность к противоправным действиям. Среди причастных в 2022 году к преступлениям россиян не имели постоянного источника дохода более 137 тысяч (65%), а 121 тысяча прежде уже совершали преступления. Чаще всего нарушали закон мужчины — граждане страны, на долю женщин-россиянок пришлось каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев — каждое 24-е.