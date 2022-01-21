МВД попросило дать ведомству полномочия на проведение проверок патронов

МВД России предложило законодательно закрепить за ведомством полномочия по проведению проверок патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Основным исполнителем по разработке данного законопроекта определена Росгвардия.

МВД России подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ «Об оружии» в рамках выполнения поручения правительства РФ. Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему, — отметил собеседник агентства.

При этом в ведомстве указали, что главным исполнителем по разработке данного законопроекта о внесении изменений в закон определена Росгвардия.

На сегодняшний день на соответствие криминалистическим требованиям проверку патронов осуществляют аккредитованные испытательные лаборатории. Их результаты сохраняются в протоколах и становятся основанием для органа по сертификации выдать решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификатов соответствия.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оборотом оружия и патронов. Инициатива объясняется рядом происшествий в учебных заведениях.