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В МВД РФ хотят объединить отделы прослушки и наблюдения

09:53, 05 февраля 2021

Оперативно-поисковое бюро МВД станет частью бюро специальных технических мероприятий. Такое слияние входит в планы руководства ведомства. Об этом в разговоре с журналистами сообщил информированный источник в МВД.

Основной целью объединения является усиление контроля за оперативно-разыскной деятельностью со стороны Федеральной службы безопасности. Концепцию слияния представят в марте. Это произойдёт на ежегодной коллегии МВД. Разработка концепции объединения бюро – дело рук не сотрудников не только ведомства, но и спецслужбы.

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