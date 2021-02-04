В МВД РФ хотят объединить отделы прослушки и наблюдения

В следственный изолятор на два месяца отправили обвиняемого в поджоге атомобиля Росгвардии на несогласованной акции протеста 31 января 2021 года. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда, арестованному предъявлено обвинение. Таганский районный суд Москвы сообщает, что постановлением суда Василенко Сергею Алексеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком...