В МВД РФ хотят объединить отделы прослушки и наблюдения

Оперативно-поисковое бюро МВД станет частью бюро специальных технических мероприятий. Такое слияние входит в планы руководства ведомства. Об этом в разговоре с журналистами сообщил информированный источник в МВД.
Основной целью объединения является усиление контроля за оперативно-разыскной деятельностью со стороны Федеральной службы безопасности. Концепцию слияния представят в марте. Это произойдёт на ежегодной коллегии МВД. Разработка концепции объединения бюро – дело рук не сотрудников не только ведомства, но и спецслужбы.