В МВД рассматривают новое условие для получения гражданства РФ
МВД РФ: режим постоянного проживания может стать основным статусом получения гражданства
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:51, 20 марта 2022
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Основным миграционным статусом, позволяющим иностранцу в перспективе претендовать на российское гражданство, может стать режим постоянного проживания. Такой вариант сейчас рассматривают в МВД РФ, рассказала ТАСС начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.
В этой связи правовой режим будет предоставляться прежде всего иностранным гражданам, владеющим русским языком и близким нам по ментальности, культуре, — заявила она.
При этом право на постоянно проживание будет предоставляться бессрочно. В настоящее время аналогом является вид на жительство.
В рамках мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики МВД России подготовило проект федерального закона, который предусматривает введение трёх миграционных режимов пребывания в России для иностранцев: краткосрочный (не более 90 дней в течение календарного года), долгосрочный (более 90 дней в течение года без получения разрешения на постоянное проживание) и режим постоянного бессрочного проживания.
Законопроект устанавливает ряд обязанностей для долгосрочно проживающих в России иностранцев. Это обязательное ежегодное медицинское освидетельствование, предоставление в территориальный орган МВД по месту постановки на учёт копии медицинского полиса. В случае неисполнения данных условий гражданин лишается права на долгосрочное пребывание.