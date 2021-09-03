В МВД рассказали о хищениях денег россиян через «зеркальные» сайты банков

Мошенники стали использовать новую схему хищения денег с банковских счетов россиян — через «зеркальные» сайты банков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Там уточнили , что преступники создают сайт с адресом и оформлением страниц, очень похожим на официальный сайт банка. Если человек пользуется личным кабинетом на подобном «зеркальном» сайте, злоумышленники получают его логин и пароль и могут войти от имени потерпевшего в его личный кабинет на настоящем сайте.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2021 года кибермошенники провели более 230 тысяч незаконных банковских операций без согласия клиентов. Преступникам удалось похитить 3 млрд 13 тысяч рублей, из которых возращено было только 7,4%. За аналогичный период 2020 года мошенники провели 192 тысячи банковских операций на сумму 2 млрд 177 тысяч рублей. Тогда жертвам вернули 12,8% украденного.