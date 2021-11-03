В МВД рассказали, чем занимались избившие мужчину с ребёнком приезжие

Четверо уроженцев Закавказья, которые напали на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве, были официально трудоустроены разнорабочими. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы [в Москве]. Это категория разнорабочих, — пояснил представитель ведомства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал публикацию главреда RT Маргариты Симоньян о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве. Политик в своём Telegram-канале посоветовал журналистке проверять информацию, прежде чем пиариться на той или иной теме. Главред RT выразила возмущение поведением участников драки в Москве и предупредила их, что подобные действия могут повлечь возвращение проверок, ужесточение требований о прописке и регистрации для приезжих. Журналистка напомнила, что сама является «лицом кавказской национальности» и регулярно подвергалась проверкам в метро, когда «понаехала из Краснодара в Москву 20 лет назад».