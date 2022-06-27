В МВД раскрыли подробности драки в центре Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Словесный конфликт между мужчинами перерос в драку в центре столицы, в результате шесть человек доставили в отдел полиции, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МВД России по Москве. Инцидент произошел 26 июня около 06:00 на улице Покровка. В отношении нарушителей составлены административные материалы.

26 июня около 06:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Покровка произошел конфликт между гражданами. Между группой граждан произошел словесный конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. В результате шесть человек были доставлены в отдел полиции. На них составлены административные материалы. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Москве арестовали троих активистов движения «СтопХам», устроивших драку с бойцами спецназа «Гром» МВД России. Постановление о заключении под стражу вынес Бабушкинский суд столицы. Речь идёт о Кирилле Бунине, Алексее Горбачевском и Кирилле Котове. Мера пресечения им избрана на срок до 23 августа.