В МВД раскрыли, как мошенники обманывают людей поддельными авиабилетами МВД: мошенники продают авиабилеты на поддельных сайтах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов, сообщает пресс-служба МВД. В ведомстве подчеркнули, что жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, когда аферисты уже успели полностью изменить внешний вид ресурса, передает РИА Новости.

В итоге след таких злоумышленников отследить нелегко. Преступник тем временем продолжает заниматься незаконной деятельностью, отметили в МВД.

Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу, — указали в ведомстве.

Ранее московская пенсионерка потеряла 43 млн рублей из-за мошенников. Преступники убедили 64-летнюю женщину перевести деньги на «безопасные счета», чтобы избежать уголовной ответственности. В результате она продала две квартиры, автомобиль Mercedes и взяла кредит. Обман раскрылся в апреле 2025 года, когда деньги не вернулись. Возбуждено уголовное дело.

До этого эксперты предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с фальшивыми судебными исками: злоумышленники рассылают россиянам сообщения о якобы имеющихся юридических проблемах, используя эмоциональное давление и растерянность жертв для вымогательства денег. Специалисты отмечают, что в состоянии стресса люди часто не замечают явных признаков обмана.