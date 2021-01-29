МВД признало потерпевшими юрлица после протестов 23 января

https://static.news.ru/photo/948e3f82-62e4-11eb-8979-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Определена сумма ущерба, который причинён предприятиям Москвы в результате массовых протестов, состоявшихся 23 января. Несколько юридических лиц признаны потерпевшими, сообщили в столичном главке МВД.

В ведомстве не стали уточнять, о каких конкретно организациях идёт речь. Никаких цифр, свидетельствующих о размере ущерба также не названо.

При этом уточняется, что уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Таким образом, речь может идти о предприятиях, обслуживающих автодороги города, и о транспортных фирмах.

Ряд граждан, участвуя в несогласованном массовом мероприятии, организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств, повлёкшее остановку дорожного движения и блокировку транспортных коммуникаций, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках уголовного дела изучены записи с камер видеонаблюдения, а также допрошены водители, чьи транспортные средства были блокированы участниками несогласованной акции. Представители признанных потерпевшими юридических лиц также дали свидетельские показания.

Сейчас правоохранители ведут поиск виновных лиц.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протестов были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле отказались вести диалог с представителями оппозиции, назвав их «молодчиками с улиц». При этом, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власть готова к диалогу с «недовольными гражданами», если те соблюдают закон.