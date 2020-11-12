В МВД предложили разрешить несовершеннолетним садиться за руль

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Госавтоинспекция подготовила поправки в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым предлагается разрешить управление автомобилем с 17 лет, однако не достигшие совершеннолетия обязаны будут водить машину под присмотром старших.

Управление легковым автомобилем будет разрешено тем, кто в 17 лет окончил автошколу и уже сдал на права, однако ещё не достиг 18-летия. Сопровождающий подростка взрослый должен будет также иметь права категории B, пишет «Коммерсант».

В МВД считают, что эта мера позволит тем, кто с 17 лет имеет водительское удостоверение, оттачивать навыки вождения, не дожидаясь совершеннолетия, так как за год без практики молодые люди могут растерять накопленный в автошколе опыт.

Документ с соответствующими поправками Министерство внутренних дел направило на рассмотрение в кабмин.

Также поправки вносят и другие изменения, касающиеся владельцев водительских прав.

Так, в ведомстве предложили допускать за руль грузовиков и автобусов водителей со стажем управления автомобилем не менее года. Владельцы иностранного удостоверения категории C или D будут обязаны обменять его на российское, сдав соответствующий экзамен в автошколе.

Иностранцев, постоянно проживающих в России, также могут обязать получать российские права и других категорий. Зарубежные водительские удостоверения будут действительны только первые полгода после получения российского паспорта или вида на жительство.

Более того, подготовленные поправки предлагают ужесточить наказание для тех, кто садится за руль без прав или в нетрезвом состоянии. Предлагается лишать их права управления автомобилем в течение одного года после исполнения основного наказания.

Ранее NEWS.ru писал, что в России с 1 апреля 2021 года во время сдачи экзаменов на получение водительских прав не надо будет проходить испытания на площадке.