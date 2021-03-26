В МВД предложили продлить срок действия паспорта гражданина РФ

https://static.news.ru/photo/72ded4fa-8e27-11eb-8edd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МВД России предлагают внести изменения в Положение о паспорте гражданина РФ в части окончания срока его действия из-за достижения владельцем возраста, когда документ необходимо менять.

В настоящее время паспорт становится недействительным с момента, когда гражданину исполнилось 20 или 45 лет. При этом на его замену предоставляется срок в 30 дней.

В ведомстве пояснили, что в период замены документа граждане могут столкнуться с ограничением своих прав. Например, для них станет невозможной регистрация на портале госуслуг для подачи заявления о замене паспорта или возникнут трудности с получением банковских услуг.

В целях устранения подобных проблем в МВД предлагают считать паспорт недействительным после истечения 30-дневного срока со дня достижения гражданином возраста для замены документа. В ведомстве подготовили проект соответствующего постановления и планируют внести его в правительство.

В пояснительной записке авторы инициативы также отметили, что нововведение повысит комфортность правового режима документирования граждан РФ, устранит правовую неопределённость при признании уполномоченными органами паспорта недействительным и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Ранее NEWS.ru писал, что в эфире телеканала «Россия 1» показали образец будущего электронного паспорта. Его планируют внедрять с декабря 2021 года. Удостоверение личности будет выглядеть как пластиковая карточка с данными владельца.