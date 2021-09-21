В МВД предложили дополнительные послабления по закону о техосмотрах

В Министерстве внутренних дел предложили исключить из списка обязательных процедур при техосмотре ещё несколько позиций. В частности, там предлагают отказаться от проверки трещин на лобовом стекле, передаёт «Коммерсантъ».

С паутиной трещин на стекле, неработающим воздухообдувом и сломанными сиденьями почти никто не ездит, поэтому с ликвидацией таких осмотров исчезнет и лишний повод для «придирок», — согласилась с поправками эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьёва.

Инициатива МВД является дополнением к недавним Минтранса, упрощающим техосмотр автомобилей: ведомство сократило количество обязательных для проверки пунктов с 82 до 59. По имеющимся данным, Минтранс пока не согласовал изменения, предложенные МВД, но ведомство готово к обсуждению этого вопроса.

Ранее стало известно, что в Госдуму поступил законопроект с предложением отменить обязательных техосмотр для физических лиц. При этом коммерческий транспорт всё ещё будет обязан проходить регулярные проверки.