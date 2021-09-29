В МВД подсчитали количество мигрантов в России

Сейчас в России насчитывается семь миллионов мигрантов. При этом количество нелегалов среди них незначительное. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова на пресс-конференции 29 сентября.

Семь миллионов иностранцев всего в России, мигранты, которые приехали в РФ. Среди них есть легальные и незначительное число нелегальных, — цитирует Казакову ТАСС .

Чиновница отметила, что один миллион мигрантов, которые приехали в Россию и остались в период пандемии, встали на миграционный учёт в органах. Для тех, у кого в период с 15 марта 2020-го по 30 сентября 2021 года заканчивается срок разрешительных документов, ведомство продлит его до 30 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что в России может быть продлено действие моратория на депортацию нелегальных мигрантов. Это связано с тем, что сотни людей испытывают затруднения с легализацией в России. Детали по продлению моратория пока не раскрываются.